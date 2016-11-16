СБУ: Украинец вывозил в Россию стародрук "Апостол"
Служба безопасности Украины предупредила вывоз в Россию старопечатной книги "Апостол".
Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.
Указывается, что правоохранители задержали курьера на пункте пересечения границы "Плетеневка" в Харьковской области.
"Гражданин Украины в микроавтобусе с российскими номерами пытался скрыто переправить в РФ древний издание. Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина за деньги согласился доставить раритетную книгу заказчикам из города Шебекино в Белгородской области России", - говорится в сообщении.
По предварительному заключению эксперта книга может быть кириллическим старопечатных шестнадцатого - начале семнадцатого столетия, под названием "Апостол", который принадлежит к историческим и культурно-научных ценностей.
Украинская правда