СБУ: Украинец вывозил в Россию стародрук "Апостол"

Служба безопасности Украины предупредила вывоз в Россию старопечатной книги "Апостол".

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

Указывается, что правоохранители задержали курьера на пункте пересечения границы "Плетеневка" в Харьковской области.

"Гражданин Украины в микроавтобусе с российскими номерами пытался скрыто переправить в РФ древний издание. Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина за деньги согласился доставить раритетную книгу заказчикам из города Шебекино в Белгородской области России", - говорится в сообщении.

По предварительному заключению эксперта книга может быть кириллическим старопечатных шестнадцатого - начале семнадцатого столетия, под названием "Апостол", который принадлежит к историческим и культурно-научных ценностей.

Украинская правда