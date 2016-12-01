У Порошенко ответили на компромат Онищенко

В Администрации президента прокомментировали заявления депутата Александра Онищенко тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения в Украину.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы АП по просьбе "Украинской правды".

"Онищенко со всем его "компроматом" ожидают в Украине правоохранительные органы, в частности НАБУ, ГПУ, СБУ - с распростертыми объятиями", - говорится в ответе пресс-службы АП.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Находясь в Великобритании Онищенко на днях заявил, что из-за него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что компромат на президента Петра Порошенко, который он записывал в течение года, передал Соединенным Штатам Америки.

Оксана Коваленко, УП