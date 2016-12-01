У Порошенко ответили на компромат Онищенко

891 просмотр
2
Четверг, 1 декабря 2016, 17:49

В Администрации президента прокомментировали заявления депутата Александра Онищенко тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения в Украину.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы АП по просьбе "Украинской правды".

"Онищенко со всем его "компроматом" ожидают в Украине правоохранительные органы, в частности НАБУ, ГПУ, СБУ - с распростертыми объятиями", - говорится в ответе пресс-службы АП.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Находясь в Великобритании Онищенко на днях заявил, что из-за него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что компромат на президента Петра Порошенко, который он записывал в течение года, передал Соединенным Штатам Америки.

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 109.108.87.---капітан Басаргін01.12.2016 18:48
цікаво, а куди дивилися оті "органи", коли десятки мільйонів у валізах таскалися по Верховній Раді.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.50.169.---Бууу-га-га01.12.2016 18:08
Кишенькові петіни "правоохоронні органи" нікого не цікавлять. Корупцією наших злодюжок займуться США. Правові наслідки для них навряд чи настануть, але в тому, що будуть політичні, можна не сумніватися.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на взятке
На Майдане собрались националисты, отправились к Порошенко
У Порошенко ответили на компромат Онищенко
Луценко говорит о тоннах доказательств против Онищенко
Все новости
Новая професссия

Врач, который помогает сажать цветы и чистить картошку

Смена правил

Люди могут встречаться с 6 партнерами сразу – исследователи