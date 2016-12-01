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Онищенко говорит про доказательства подкупа депутатов. СБУ предлагает НАБУ проверить

Четверг, 1 декабря 2016, 13:36

В СБУ заявляют, что вопрос о подкупе голосов в парламенте должна расследовать НАБУ.

Об этом заявил на брифинге начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, отвечая на вопросы о статье издания "Страна", где Онищенко в частности обвиняет АП в скупке голосов в парламенте.

"Доказательств я не видел. У нас есть НАБУ, возможно он туда передал, пусть они займутся этим вопросом, это им должно быть интересно в силу их процессуальных полномочий", - отметил Остафийчук.

"Но если он (Онищенко - УП) нам передаст, мы бы с радостью, особенно если бы он к нам приехал, мы бы с радостью с ним пообщались", - добавил Остафийчук.

"Украинская правда" обратилась в НАБУ за комментарием, но там попросили написать информационный запрос, который мы и направили.

УП также обратилась за комментарием и к депутату Александру Онищенко, который бежал в Великобританию, и который рассказал журналистам, что был одним из переговорщиков между АП и депутатами.

На вопрос, передавал ли он такие показания в СБУ или НАБУ, Онищенко ответил:

"Нет, им это не нужно. Там круговая порука. Мои британские адвокаты три раза направляли в НАБУ запросы о встрече. Они не хотят".

"За последний месяц трижды обращались с официальными письмами. Мы получали ответ. Они не хотят встречаться в Лондоне, предлагают Варшаву", - сказал он.

На вопрос, почему он не соглашается ехать в Польшу, ведь это тоже ЕС, а в межгосударственный розыск он не объявлен, Онищенко предположил, что его там задержат.

"Это их тема. Там задержат. Я об этом знаю", - сказал он.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаОнищенко
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