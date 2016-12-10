В Кабмине открыли "горячую линию" для раненых во время Революции Достоинства

В Минсоцполитики открыли прямую телефонную линию для консультаций участников Революции Достоинства, которые получили телесные повреждения во время участия в массовых акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Елена Голюк.

Согласно сообщению, на "линии" будут предоставляться консультации по выплате единовременного пособия и порядке его получения.

"Консультации предоставляются по телефону (044) 289-09-45 в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00", - говорится в сообщении.