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В уряді відкрили "гарячу лінію" для поранених під час Революції Гідності

Субота, 10 грудня 2016, 11:39

У Мінсоцполітики відкрили пряму телефонну лінію для надання консультацій учасникам Революції Гідності, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях протесту у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

Про це повідомила речник віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка Олена Голюк.

За повідомленням, на "лінії" надаватимуться консультації щодо виплати одноразової грошової допомоги та порядку її отримання.

"Консультації надаються за номером телефону (044) 289-09-45 у робочі дні з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні. 

Теми: МайданМінсоцполітики
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