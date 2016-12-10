Суд по Плотницкому продолжится 22 декабря

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Суббота, 10 декабря 2016, 16:11

Подольский районный суд Киева продолжит 22 декабря рассмотрение уголовного дела против главы террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Плотницкого Олег Перетятько.

"Следующее заседание состоится 22 декабря", — заявил он.

По словам адвоката, в пятницу 9 декабря суд допросил трех свидетелей по делу, после этого объявил перерыв в заседании. Следующее заседание запланировано на 11:30.

Как известно, Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта, захвате заложников и похищении старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины Надежды Савченко.

31 августа коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

Ранее показания против Плотницкого предоставили в суде Надежда Савченко, ее мать и сестра, а также российский адвокат Илья Новиков

Темы: "ЛНР" суд
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