Савченко обвинила Плотницкого в своем похищении

Народный депутат Украины Надежда Савченко дала показания на заседании Подольского райсуда Киева по обвинению главы так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого в терроризме, захвате и похищении людей.

На заседании в четверг она рассказала об обстоятельствах своего похищения в Луганской области в 2014 году и вывоза на территорию Российской Федерации.

После заседания Савченко сказала журналистам, что видит вину Плотницкого в том, что была спланированная, согласованная и выполненная им, в том числе, акция похищения человека.

"А это не разрешается даже при ведении войны, в соответствии с Женевскими конвенциями. Я могу понять плен, могу понять пребывание свое на украинской территории, но я не понимаю свое похищение в Россию и передачу меня в руки врагу. Конечно, в этом Плотницкий виновен", - подчеркнула она.

Когда ее спросили о том, что могло показаться, что она в определенной мере защищала Плотницкого, депутат сказала, что это не так, а она просто была объективной с точки зрения военного человека.

"Я говорю так, как считаю правильным и чувствую с точки зрения военного человека. Потому что гражданский человек видел бы это одним образом, законник видел бы по-другому, а с военной точки зрения оно все называется немного другими вещами. Много чего на войне допускается такого, что в гражданской жизни людям кажется страшным", - сказала она.

Савченко считает, что для Плотницкого, прежде всего, будет "божья кара". "Будет ли судебное наказание? Возможно, когда-то и будет. Это сложно предугадывать, там сейчас идет война, поэтому наказание может быть любым", - сказал она.

Следующее заседание суда состоится 16 ноября.

Как сообщалось, Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта, захвате заложников и похищении на тот момент старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко. Дело Плотницкого рассматривается Подольским судом по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

Интерфакс-Украина