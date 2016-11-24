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Новиков дал показания по делу Плотницкого

Четверг, 24 ноября 2016, 19:21

Российский адвокат Илья Новиков дал показания по делу в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В судебном заседании адвокат подтвердил все, что он говорил во время досудебного расследования по обстоятельствам похищения нардепа "Батькивщины" Надежды Савченко и незаконной переправки ее через границу Украины в Российскую Федерацию под руководством Игоря Плотницкого.

Заслушав показания Ильи Новикова, суд объявил перерыв в заседании до 9 декабря.

Ранее показания против Игоря Плотницкого предоставили в суде Надежда Савченко, ее мать и сестра.

Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта, захвате заложников и похищении старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины Надежды Савченко.

31 августа коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении Игоря Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

Илья Новиков ранее защищал в российском суде Надежду Савченко.

Украинская правда

Темы: Савченко НадеждасудЛНР
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