Джемилев: в обмене незаконно арестованных в РФ украинцев есть что-то аморальное

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Суббота, 10 декабря 2016, 19:29

Народный депутат Мустафа Джемилев считает журналиста Романа Сущенко политическим заложником и не сомневается в его освобождении.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы его освободить. Он должен знать, что вопрос его освобождения не будет зависеть от каких-то решений судов. Он - политический заложник. Поэтому мы желаем ему терпения, стойкости. А то, что мы его освободим, пусть у него не будет никаких сомнений", - сказал Джемилев в комментарии "Укринформу".

По его словам, обмен Сущенко будет зависеть от того, "есть ли обменный материал". При этом он подчеркнул, что "нужно искать и другие методы", поскольку в обмене украинских граждан на российских бандитов есть "нечто аморальное".

"Вообще, в этом я вижу что-то аморальное, потому что мы освобождаем ярых бандитов, террористов в обмен на абсолютно невинных людей. Это, во-первых, стимулирует бандитов, потому что они думают, что если попадутся, то их все равно освободят. А для Путина ничего не стоит еще десяток или сотню людей арестовать и держать их в заложниках", - пояснил Джемилев.

Как сообщалось, корреспондент "Укринформа" во Франции Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

Темы: Сущенко Джемилев
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