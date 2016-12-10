Боевики ИГИЛ с боями захватывают Пальмиру

В субботу боевики террористической группировки "Исламское государство" вошли в старинный город Пальмира в Сирии.

Как сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, исламисты с боями вытеснили солдат сирийской армии с северо-запада Пальмиры и установили контроль над этой частью города.

Также джихадисты ведут бои с сирийской армией в центре Пальмиры, сообщает AFP.

Террористы начали атаку 8 декабря, захватив территорию на северо-запад от Пальмиры, в частности, часть газовых и нефтяных месторождений, расположенных на этой территории.