Бойовики ІДІЛ з боями захоплюють Пальміру

У суботу бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" увійшли до старовинного міста Пальміра у Сирії.

Як повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, ісламісти з боями витіснили солдатів сирійської армії з північного заходу Пальміри та встановили контроль над цією частиною міста.

Також джихадисти ведуть бої з сирійською армією у центрі Пальміри, повідомляє AFP.

Терористи розпочали атаку 8 грудня, захопивши територію на північний захід від Пальміри, зокрема, частину газових та нафтових родовищ, які розташовані на цій території.