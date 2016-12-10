Бойовики ІДІЛ з боями захоплюють Пальміру
Субота, 10 грудня 2016, 20:09
У суботу бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" увійшли до старовинного міста Пальміра у Сирії.
Як повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, ісламісти з боями витіснили солдатів сирійської армії з північного заходу Пальміри та встановили контроль над цією частиною міста.
Також джихадисти ведуть бої з сирійською армією у центрі Пальміри, повідомляє AFP.
Терористи розпочали атаку 8 грудня, захопивши територію на північний захід від Пальміри, зокрема, частину газових та нафтових родовищ, які розташовані на цій території.