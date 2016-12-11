В Харькове произошло нападение на патрульного

В Немышлянском районе Харькова утром 10 декабря произошло разбойное нападение на патрульного полицейского.

Как сообщили в полиции, 24-летний потерпевший был доставлен в городскую клиническую больницу в бессознательном состоянии.

По предварительным данным, на потерпевшего напали двое неизвестных и нанесли ему телесные повреждения.

В управлении патрульной полиции города Харькова заявили, что пострадавший патрульный был в гражданской одежде, без оружия. Признаков, что нападение связано с его профессиональной деятельностью нет, передает "Укринформ".

Отмечается, что на видео с камеры наблюдения видно, что к патрульному подходят двое мужчин с предметом, похожим на пистолет, избивают его, снимают куртку, и расходятся.

В связи с указанным преступлением разыскиваются двое высоких мужчин в возрасте 25-30 лет, оба - в куртках из болоньи, у одного был пистолет неустановленного образца, у другого - нож.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой) с санкцией до 15-ти лет тюрьмы.