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У Харкові стався напад на патрульного

Неділя, 11 грудня 2016, 02:26

У Немишлянському районі Харкова вранці 10 грудня стався розбійний напад на патрульного поліцейського.

Як повідомили в поліції, 24-річний потерпілий був доставлений в міську клінічну лікарню в непритомному стані.

За попередніми даними, на потерпілого напали двоє невідомих і нанесли йому тілесні ушкодження.

В управлінні патрульної поліції міста Харкова заявили, що потерпілий патрульний був у цивільному одязі, без зброї. Ознак, що напад пов'язаний з його професійною діяльністю немає, передає "Укрінформ".

Відзначається, що на відео з камери спостереження видно, що до патрульного підходять двоє чоловіків з предметом, схожим на пістолет, б'ють його, знімають куртку, і розходяться.

У зв'язку з зазначеним злочином розшукуються двоє високих чоловіків у віці 25-30 років, обидва - в куртках з болоньї, у одного був пістолет невстановленого зразка, в іншого - ніж.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій) з санкцією до 15-ти років в'язниці.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліція
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