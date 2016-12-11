В 13 областях проходят местные выборы

11 декабря проходят выборы местного совета и головы в 41 объединенной территориальной общине в 13 областях.

Так, выборы проходят в объединенных территориальных общинах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.

Из них 3 являются городскими, 13 - поселковыми, 25 - сельскими общинами, сообщает гражданская сеть "Опора".

Проведение этих выборов является заключительным этапом объединения территориальных общин и обретения полномочий новыми органами самоуправления.

Голосование проходит с 08:00 до 20:00.

За период наблюдения "Опора" отмечает проблемы с осведомленностью избирателей о запланированных выборах и их низкую мотивацию участвовать в голосовании. Эта тенденция характерна для большинства общин, хотя в некоторых из них фиксируется высокая заинтересованность граждан в избирательном процессе.

Фактором, который также может негативно повлиять на активность избирателей в день голосования, является низкая предварительная агитационная активность местных организаций политических партий и кандидатов, отмечают в "Опоре".

Украинская правда