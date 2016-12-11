Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В 13 областях проходят местные выборы

Воскресенье, 11 декабря 2016, 08:29
В 13 областях проходят местные выборы

11 декабря проходят выборы местного совета и головы в 41 объединенной территориальной общине в 13 областях.

Так, выборы проходят в объединенных территориальных общинах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.

Из них 3 являются городскими, 13 - поселковыми, 25 - сельскими общинами, сообщает гражданская сеть "Опора".

Проведение этих выборов является заключительным этапом объединения территориальных общин и обретения полномочий новыми органами самоуправления.

Голосование проходит с 08:00 до 20:00.

За период наблюдения "Опора" отмечает проблемы с осведомленностью избирателей о запланированных выборах и их низкую мотивацию участвовать в голосовании. Эта тенденция характерна для большинства общин, хотя в некоторых из них фиксируется высокая заинтересованность граждан в избирательном процессе.

Фактором, который также может негативно повлиять на активность избирателей в день голосования, является низкая предварительная агитационная активность местных организаций политических партий и кандидатов, отмечают в "Опоре".

Украинская правда

Темы: виборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
виборы
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: