Выборы в теробщины: пьяный избиратель уснул в кабинке

В Полтавской области на УИК №530060 Сергиевской объединенной территориальной общины нетрезвый избиратель, получив избирательный бюллетень, зашел в кабинку для голосования и уснул в ней.

Как сообщает гражданская сеть "Опора", мужчина пришел голосовать вместе с сестрой и был немного навеселе. Однако бюллетень мужчине дали, и он зашел в кабинку и долго из нее не выходил.

Следующий избиратель, который намеревался проголосовать, через щель кабинки увидел, что в ней спит человек. Об этом он сообщил членам комиссии. Была вызвана полиция.

"По решению председателя комиссии, чтобы человек все же отдал свой голос, его сестре позволили ему помочь (ведь физически он не мог самостоятельно сделать это) и под контролем полиции он бросил бюллетень в урну. После этого полиция вывела нетрезвого избирателя из помещения", - сообщает "Опора".

Кроме того, в Николаевской области в селе Вороновка Александровской поселковой объединенной общины члены избирательного участка №480198 выдали избирателю бюллетень без предъявления паспорта.

Как прокомментировали члены УИК наблюдателю гражданской сети "Опора", они и так знают в лицо избирателя бабу Катю.

Наблюдатели "Опоры" составили соответствующий акт о нарушении.

Сообщается также, что в Лосиновке Черниговской области на УИК 740457 в бюллетенях отсутствует кандидат в депутаты Руденко Владимир Николаевич, самовыдвиженец.

Кроме того, в Черниговской области в канун выборов на столбах вдоль центральной улицы пгт Гончаровское появились листовки с призывом "Голосуй за команду", названием и символикой ВО "Батькивщина".

Агитационные листовки расклеили уже после завершения времени, установленного для ведения предвыборной кампании, - в субботу, 10 декабря. По словам наблюдателя "Опоры", 9 декабря листовок не было.

Наблюдатель указала на этот факт пяти полицейским, которые охраняли бюллетени для голосования в местном Доме офицеров, однако они объяснили, что не могут отреагировать, поскольку им запрещено покидать помещение. Поэтому представитель "Опоры" вызвала полицию по телефону 102, после чего двое сотрудников правоохранительных органов таки вышли из Дома офицеров, взяли объяснения и зафиксировали нарушения.

Как известно, 11 декабря проходят выборы местного совета и головы в 41 объединенной территориальной общине Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях.

Украинская правда