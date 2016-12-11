Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори в тергромадах: п'яний виборець заснув у кабінці

Неділя, 11 грудня 2016, 09:22

На Полтавщині на ДВК №530060 Сергіївської об’єднаної територіальної громади нетверезий виборець, отримавши виборчий бюлетень, зайшов в кабінку для голосування і заснув у ній.

Як повідомляє громадянська мережа "Опора", чоловік прийшов голосувати разом із сестрою й був трохи на підпитку. Проте, бюлетень чоловікові дали й він зайшов до кабінки й довго з неї не виходив.

Наступний виборець, який мав намір проголосувати, через шпарину кабінки побачив, що у ній спить чоловік. Про це він повідомив членів комісії. Була викликана поліція.

"За рішенням голови комісії, аби чоловік все ж віддав свій голос, його сестрі дали змогу йому допомогти (адже фізично він не міг самостійно зробити це) й під контролем поліції він вкинув бюлетень в урну. Після цього поліція вивела нетверезого виборця з приміщення", - повідомляє "Опора".

Крім того, на Миколаївщині в селі Воронівка Олександрівської селищної об’єднаної громади члени виборчої дільниці №480198 видали виборцю бюлетень без пред’явлення паспорта.

Як прокоментували члени ДВК спостерігачу Громадянської мережі "Опора", вони і так знають в обличчя виборця бабу Катю.

Спостерігачі "Опори" склали відповідний акт про порушення.

Повідомляється також, що у Лосинівці Чернігівської області на ДВК 740457 у бюлетенях відсутній кандидат в депутати Руденко Володимир Миколайович, самовисуванець.

Крім того, на Чернігівщині у переддень виборів на стовпах уздовж центральної вулиці смт Гончарівське з’явилися листівки із закликом "Голосуй за команду", назвою та символікою ВО "Батьківщина".

Агітаційні листівки розклеїли вже після завершення часу, встановленого для ведення передвиборної кампанії, – у суботу, 10 грудня. За словами спостерігача "Опори", 9 грудня листівок ще не було.

Спостерігач вказала на цей факт п’ятьом поліцейським, які охороняли бюлетені для голосування у місцевому Будинку офіцерів, однак вони пояснили, що  не можуть відреагувати, оскільки їм заборонено залишати приміщення. Відтак представниця "Опори" викликала поліцію за телефоном 102, після чого двоє працівників правоохоронних органів таки вийшли з Будинку офіцерів, взяли пояснення і зафіксували порушення.

Як відомо, 11 грудня проходять вибори місцевої ради та голови у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Українська правда

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: