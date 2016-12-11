Украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле - МИД

Украинцев среди пострадавших от взрывов в Турции нет.

Об этом сообщила в ночь на воскресенье консульская служба МИД Украины в Twitter.

Уряд Туреччини повідомляє про 29 загиблих і 166 поранених у #Стамбул.Наявність українців серед постражд.не встановлено. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 11 грудня 2016 р.

"Правительство Турции сообщает о 29 погибших и 166 раненых в Стамбуле. Наличие украинцев среди пострадавших не установлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате двойного взрыва в Турции погибли 29 человек, еще 166 получили ранения.

Среди погибших 27 правоохранителей и двое гражданских. В связи с атаками было арестовано 10 человек.

Украинская правда