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Українці не постраждали під час теракту в Стамбулі – МЗС

Неділя, 11 грудня 2016, 09:37

Українців серед постраждалих від вибухів у Туреччині немає.

Про це повідомила в ніч на неділю консульська служба МЗС України в Twitter.

"Уряд Туреччини повідомляє про 29 загиблих і 166 поранених у Стамбулі. Наявність українців серед постраждалих не встановлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в результаті подвійного вибуху в Туреччині загинули 29 людей, ще 166 отримали поранення.

Серед загиблих 27 правоохоронців і двоє цивільних. У зв'язку з атаками було заарештовано 10 осіб.

Українська правда

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Теми: Туреччина
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