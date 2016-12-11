Лутковская: омбудсмен РФ обещает вернуть крымских заключенных в Украину

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обещает украинскому омбудсмену Валерии Лутковской найти механизм возврата в Украину осужденных, отбывающих наказание в Крыму.

Об этом Лутковская заявила в субботу в эфире "Громадського радио".

"Сейчас я пытаюсь договориться с омбудсменом РФ о перемещении людей, которые еще содержатся в Крыму, на подконтрольную нам территорию. Потом будем пытаться вернуть тех, кого уже вывезли, но это будет уже второй шаг", - сказала она.

"Но надо будет найти механизм, на основе чего они вывезут этих людей из колонии и отдадут в мои руки на Чонгаре. С точки зрения нашего законодательства все просто, а вот в РФ для омбудсмена это целая проблема. В телефонных разговорах она обещает мне, что он будет найден", - заявила Лутковская.

"Мы виноваты перед теми, кого оставили в Крыму, ведь людей транспортируют из крымских тюрем по всей территории РФ", - считает она.

На вопрос, была ли возможность вывезти заключенных из Крыма в начале аннексии, обмудсмен сказала, что теоретически такой момент был.

"Ведь мы успели вывезти детские учреждения, интернаты. Была угроза, что автобусы развернут и детей вывезут на территорию РФ. Но мы это таки сделали. А вот два заведения в Луганской области так и не сумели вывезти. И сейчас мы не располагаем информацией, что там и как", - добавила она.

Лутковская также рассказала, что на Донбассе одна колония была разбомбленная во время боевых действий.

"Администрация открыла ворота и выпустила заключенных, потому что просто не могла гарантировать им жизнь. Заключенные пришли просто на блокпост, затем их переместили в Артемовское СИЗО и дальше на безопасную территорию", - сказала омбудсмен.

Как сообщалось, Москалькова на следующей неделе планирует посетить в Украине двух задержанных военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова.

В свою очередь представитель офиса уполномоченного украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что украинская сторона рассчитывает на возможность посещения задержанных в аннексированном Крыму граждан Украины, в частности, Евгения Панова, и готова способствовать Москальковой в визите к задержанным Одинцову и Баранову, находящимся в СИЗО Николаева.

Украинская правда