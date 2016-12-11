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Лутковська: російський омбудсмен обіцяє повернути кримських в'язнів в Україну

Неділя, 11 грудня 2016, 11:11
Лутковська: російський омбудсмен обіцяє повернути кримських в'язнів в Україну
Sputnik

Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова обіцяє українському омбудсмену Валерії Лутковській знайти механізм повернення в Україну засуджених, які відбувають покарання в Криму.

Про це Лутковська заявила в суботу в ефірі "Громадського радіо".

"Зараз я намагаюся домовитися з омбудсменом РФ про переміщення людей, які ще утримуються в Криму, на підконтрольну нам територію. Потім будемо намагатися повернути тих, кого вже вивезли, але це буде вже другий крок", - сказала вона.

"Але треба буде знайти механізм, на основі чого вони вивезуть цих людей з колонії і віддадуть в мої руки на Чонгарі. З точки зору нашого законодавства все просто, а от в РФ для омбудсмена це ціла проблема. В телефонних розмовах вона обіцяє мені, що він буде знайдений", - заявила Лутковська.

"Ми завинили перед тими, кого залишили в Криму, адже людей транспортують з кримських тюрем по всій території РФ", - вважає вона.

На питання, чи була можливість вивезти ув'язнених із Криму на початку анексії, обмудсмен сказала, що теоретично такий момент був.

"Адже ми встигли вивезти дитячі заклади, інтернати. Була загроза, що автобуси розвернуть і дітей вивезуть на територію РФ. Але ми це таки зробили. А от два заклади в Луганській області так і не зуміли вивезти. І зараз ми не володіємо інформацією, що там і як", - додала вона.

Лутковська також розповіла, що на Донбасі одна колонія була розбомблена під час бойових дій.

"Адміністрація відкрила ворота і випустила в’язнів, тому що просто не могла гарантувати їм життя. В’язні прийшли просто на блокпост, потім їх перемістили в Артемівське СІЗО і далі на безпечну територію", - сказала омбудсмен.

Як повідомлялося, Москалькова наступного тижня планує відвідати в Україні двох затриманих військових з Криму Максима Одинцова та Олександра Баранова.

У свою чергу представник офісу уповноваженого українського омбудсмена Михайло Чаплига повідомив, що українська сторона розраховує на можливість відвідування затриманих в анексованому Криму громадян України, зокрема, Євгена Панова, і готова сприяти Тетяні Москальковій у візиті до затриманих Одинцова та Баранова, які перебувають у СІЗО Миколаєва.

Українська правда

Теми: права людиниРосіяКрим
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