Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам"

Воскресенье, 11 декабря 2016, 13:26
В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали Смерть украинцам

В польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".

Об этом сообщает портал Prostir.pl.

Когда колонна проходила мимо Украинского народного дома, один из участников марша закричал на польском языке: "Смерть украинцам".

Это можно услышать из фрагмента видео, которое было опубликовано в YouTube.

Кроме этого инцидента "марш орлят" прошел спокойно, количество людей было меньше, чем два года назад. Участники, кроме бело-красных флагов, несли символику националистических и ультра-правых организаций.

 
 

По данным издания, организаторами мероприятия были правые организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства — Культурный центр в Перемышле.

Отмечается, что патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома.

Кроме того, к организаторам нынешнего мероприятия присоединилась и польская государственная организация - Институт национальной памяти с Ряшева.

Перемышльское мероприятие началось литургией в главном римско-католическом храме — резиденции митрополита и перемышльского архиепископа Адама Шаля.

Сообщается, что два года назад во время подобного мероприятия участники марша, проходя мимо Украинского народного дома, скандировали "znajdzie się kij na banderowski ryj!" (перевод с польского: "найдется кий на бандеровское рыло").

А через полтора года после тогдашнего марша в Перемышле состоялась физическая атака на украинскую процессию.

Напомним, в Польше на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Польша
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: