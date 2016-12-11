Экзит-пол: На "выборах" в Приднестровье побеждает спикер парламента непризнанной республики

По данным экзит-пола "ВЦИОМ" (Всероссийский центр изучения общественного мнения), спикер парламента, экс-глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опережает соперников на выборах президента.

Как сообщает российский Интерфакс, по данным экзит-пола, за Красносельского проголосовали 69,8% избирателей, за действующего "президента" Приднестровья Евгения Шевчука - 18,8%.

Лидер коммунистов Олег Хоржан набрал 3,3%, экс-председатель Конституционного суда Владимир Григорьев - 0,5%, действующий прокурор республики Александр Дели - 0,5% и безработная жительница тираспольского пригорода - села Суклея Ирина Василаки - 0,7%. Против всех проголосовали 6,4% избирателей.

По данным "ВЦИОМ", явка составляет 52%, для признания выборов состоявшимися необходимо было преодолеть порог явки в 25%.

Как известно, по данным ЦИК Приднестровья, для участия в "голосовании" в избирательные списки было включено более 400 тыс. человек.

На время проведения "выборов" был введен усиленный режим миграционного и пограничного контроля, который продлится до понедельника, 12 декабря.