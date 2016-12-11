Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экзит-пол: На "выборах" в Приднестровье побеждает спикер парламента непризнанной республики

Воскресенье, 11 декабря 2016, 20:30

По данным экзит-пола "ВЦИОМ" (Всероссийский центр изучения общественного мнения), спикер парламента, экс-глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опережает соперников на выборах президента.

Как сообщает российский Интерфакс, по данным экзит-пола, за Красносельского проголосовали 69,8% избирателей, за действующего "президента" Приднестровья Евгения Шевчука - 18,8%.

Лидер коммунистов Олег Хоржан набрал 3,3%, экс-председатель Конституционного суда Владимир Григорьев - 0,5%, действующий прокурор республики Александр Дели - 0,5% и безработная жительница тираспольского пригорода - села Суклея Ирина Василаки - 0,7%. Против всех проголосовали 6,4% избирателей.

По данным "ВЦИОМ", явка составляет 52%, для признания выборов состоявшимися необходимо было преодолеть порог явки в 25%.

Как известно, по данным ЦИК Приднестровья, для участия в "голосовании" в избирательные списки было включено более 400 тыс. человек.

На время проведения "выборов" был введен усиленный режим миграционного и пограничного контроля, который продлится до понедельника, 12 декабря.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: