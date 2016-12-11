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У невизнаному Придністров'ї обирають "президента"

Неділя, 11 грудня 2016, 00:03

У неділю, 11 грудня, в невизнаній Придністровській Молдавській республіці відбудуться вибори так званого президента регіону.

Про це передає "Укрінформ".

Як повідомили в Центральній виборчій комісії Придністров'я, для участі в голосуванні у виборчі списки включено понад 400 тисяч осіб.

На час проведення "виборів" введено посилений режим міграційного та прикордонного контролю, який триватиме до понеділка, 12 грудня.

Фаворитами вважаються нинішній лідер Придністров'я Євген Шевчук і голова Верховної ради регіону Вадим Красносельський.

Попередні результати голосування стануть відомі в ніч з неділі на понеділок.

Теми: Придністров'явибори
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