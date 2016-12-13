СБ ООН принял резолюцию о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

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Вторник, 13 декабря 2016, 05:36

В понедельник, 12 декабря, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН высокого уровня, посвященное международному судебному сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает центр Новостей ООН.

Участники приняли резолюцию, которая касается укрепления механизмов взаимной правовой помощи в обработке и сборе улик по терроризму.

"Участники заседания подчеркнули, что транснациональный характер терроризма, усугубляющийся в связи с использованием информационно-коммуникационных технологий, требует тесного сотрудничества между государствами на всех направлениях", - говорится в сообщении.

Новая резолюция призывает государства обмениваться информацией об иностранных боевиках-террористах и террористических организациях, в том числе биометрическими и биографическими данными.

В документе говорится о важности сотрудничества между судебными и правоохранительными органами в отношении преступлений, связанных с терроризмом.

"Совет Безопасности ООН призывает государства рассмотреть, где это уместно, возможность снижения степени секретности разведывательных данных для служебного пользования об угрозе, представляемой иностранными боевиками–террористами…", - отмечается в резолюции.

Члены Совета рекомендовали "рассмотреть вопрос" о расширении доступа к полицейской информационной сети Интерпола "I-24/7".

В одном из пунктов новой резолюции содержится призыв ко всем государствам добиваться того, чтобы исполнители и организаторы терактов и их пособники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на политические мотивы не служили основанием для отклонения просьб о выдаче лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.

Темы: ООН
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