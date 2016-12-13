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СБ ООН ухвалив резолюцію про співпрацю в боротьбі з тероризмом

Вівторок, 13 грудня 2016, 04:36

У понеділок, 12 грудня, в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН високого рівня, присвячене міжнародному судовому співробітництву в боротьбі з тероризмом.

Про це повідомляє центр Новин ООН.

Учасники прийняли резолюцію, яка стосується зміцнення механізмів взаємної правової допомоги в обробці та збиранні доказів по тероризму.

"Учасники засідання підкреслили, що транснаціональний характер тероризму, що посилюється в зв'язку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, вимагає тісної співпраці між державами на всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нова резолюція закликає держави обмінюватися інформацією про іноземних бойовиків-терористів і терористичні організації, в тому числі біометричними та біографічними даними.

У документі йдеться про важливість співпраці між судовими та правоохоронними органами щодо злочинів, пов'язаних з тероризмом.

"Рада Безпеки ООН закликає держави розглянути, де це доречно, можливість зниження ступеня секретності розвідувальних даних для службового користування про загрозу, яку представляють іноземні бойовики-терористи ...", - наголошується в резолюції.

Члени Ради рекомендували "розглянути питання" про розширення доступу до поліцейської інформаційної мережі Інтерполу "I-24/7".

В одному з пунктів нової резолюції міститься заклик до всіх держав домагатися того, щоб виконавці і організатори терактів та їхні посібники не зловживали статусом біженця і щоб посилання на політичні мотиви не служили підставою для відхилення прохань про видачу осіб, підозрюваних в причетності до тероризму.

Теми: ООН
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