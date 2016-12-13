Посол Польши: "Минский формат" не работает

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что договоренности, достигнутые в Минске в феврале 2015 года, утратили свою эффективность.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

"Все видят, что "минский формат" не работает. Даже Германия видит, что "минский формат" не работает", – сказал Пекло.

Он считает, что Россия выжидает, пока не сформируют администрацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как известно, украинские руководители заявляли, что не видят альтернативы минским переговорам по разрешению конфликта на Донбассе, спровоцированного Россией.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит возможности достичь единой позиции с Россией касательно плана мероприятий по имплементации "минских договоренностей".