Посол Польши: "Минский формат" не работает

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Вторник, 13 декабря 2016, 11:51

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что договоренности, достигнутые в Минске в феврале 2015 года, утратили свою эффективность.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

"Все видят, что "минский формат" не работает. Даже Германия видит, что "минский формат" не работает", – сказал Пекло.

Он считает, что Россия выжидает, пока не сформируют администрацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как известно, украинские руководители заявляли, что не видят альтернативы минским переговорам по разрешению конфликта на Донбассе, спровоцированного Россией.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит возможности достичь единой позиции с Россией касательно плана мероприятий по имплементации "минских договоренностей".

Темы: Минские соглашения Польша
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IP: 93.74.43.---Spirito13.12.2016 12:21
Хто і коли відкриє причину:
чому сторона конфлікту/війни(агресор-окупант) отримала
статус посередника?
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IP: 93.74.43.---Spirito13.12.2016 12:05
А як він міг запрацювати, створений на брехні про посередництво РФ
в Нормандському форматі,коли РФ є стороною конфлікту/війни(агресор-окупант)?
Як можна вдавати,що не існує 409 км кордону з РФ,які не контролює Україна?
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