Полковник-предатель объяснил, почему носил российскую форму и оружие в плену

Задержанный по подозрению в измене полковник Иван Безъязыков уже доставлен в суд, где ему должны избрать меру пресечения.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Он уже в суде. Обследование не выявило у него никаких проблем со здоровьем", - сказала она.

Гитлянская уточнила, что эту ночь он провел в гостинице, представители СБУ его сопровождают для обеспечения безопасности.

Ранее во вторник на суде Безъязыков подтвердил, что в плену ходил в российской военной форме, и ему выдавали российское оружие, передает ТСН.

"Я ходил в военной форме российского образца, потому что у меня больше одежды не было. Потому что когда меня брали в плен, мою одежду разорвали на куски вообще", - отметил он.

Безъязыков также пояснил, что оружие ему дали для участия в инсценировке, цель которого – склонить к переходу на сторону оккупантов другого пленного, майора Руслана Косинского.

"Это была инсценировка, чтобы провести эксперимент, пойдет ли майор Косинский на сотрудничество с "ДНР". К счастью, он не пошел, проявил твердость", - подчеркнул подозреваемый.

Как уже сообщалось, Шевченковский районный суд столицы определяется с мерой пресечения для Безъязыкова, и уже временно выпустил его из-под стражи - из специальной клетки в зал суда наряду с адвокатами.

Во время заседания во вторник подозреваемому стало плохо и его госпитализировали в одну из киевских больниц.

Оксана Коваленко, УП