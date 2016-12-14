В Голландии в среду решат судьбу "Скифского золота" из оккупированного Крыма

00
0
Среда, 14 декабря 2016, 09:03

Окружной суд Амстердама в среду должен решить судьбу "Скифского золота", которое пока удалось уберечь, поскольку оно было на выставке за пределами Украины во время оккупации Крыма.

"В 11.00 (по Киеву) состоится заседание окружного суда Амстердама по делу, вошедшему в обиход названием "Скифское золото". Будет оглашено решение суда", - написала первый замминистра информполитики Эмине Джапарова на совей странице Facebook.

"Речь идёт о выставке экспонатов 5 украинских музеев (4 крымских и 1 киевский), которые выставлялись в частном музее Алларда Пирсона в 2014 года, в том числе во время оккупации Крыма Россией. После окончания срока выставки (лето 2014г.) экспонаты украинских музеев в Крыму были опечатаны и сегодня хранятся в подвалах голландского музея. Оплачивать хранение экспонатов будет проигравшая сторона", - написала Джапарова.

По ее словам, позиция Украины была чётко артикулирована во время заседания суда в октябре этого года.

"Все экспонаты Украинский музеев принадлежат государственному музейному Фонду Украины. Украина ответственна за их сохранность. В условиях оккупации обеспечить эту сохранность мы не можем, а посему считаем необходимым вернуть артефакты в Украину, которые после того, как Россия уберётся из Крыма, незамедлительно будут возвращены на полуостров", - пояснила Джапарова.

 
Джапарова и адвокаты
ФБ Джапаровой


"Позиция крымских музеев заключалась в аполитичности процесса, мол, не стоит политизировать, когда речь идёт о культурных ценностях. Голландский защитник крымских музеев убеждал суд в том, что признаётся факт оккупации и понимается "эмоция" Украны, но ведь "люди и музеи не виноваты". И представители крымских музеев и историки, приехавшие из Крыма изображали патриотов Украины, хотя для нас- это очевидная манипуляция", - сообщила она.

Она надеется, что решение будет в пользу Украины.

"Международное право, как заверяют Голландские адвокаты Украины, на нашей стороне. Прогнозировать не хочется, но в принципе, возможны 2 варианта, если решение будет в пользу Украины. РФ в лице крымских музеев либо будет затягивать процесс, подавая на апелляцию, либо захочет избежать очередных решений не в свою пользу (если дело будет рассматриваться в других судах)" – сообщила она.

Украиснкая правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полковник-предатель объяснил, почему носил российскую форму и оружие в плену
АТО: Под огонь тяжелой артиллерии попали Широкино и Бердянское
Противостояние России и НАТО в списке крупнейших угроз 2017 года
НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту
Все новости
Фото

National Geographic показал лучшие фотографии дикой природы 2016

Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры