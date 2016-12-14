Следствие установило 100 человек, причастных к катастрофе MH17 - ГПУ

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Среда, 14 декабря 2016, 13:15

Следствие установило 100 человек, которые перевозили из России ЗРК "Бук" и отдавали приказы о его запуске.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

"Установлены все 100 человек и идентифицированы", - сказал он.

Сторожук объяснил, что речь идет о тех людях, которые принимали участие в транспортировке ЗРК "Бук", об экипаже, который руководил им и людей, которые давали поручения и приказы.

"В рамках следствия мы не объявляем вопрос, кто является подозреваемым или свидетелем. Потому что роль каждого человека еще устанавливается", - отметил он.

"Одна из версий следствия заключается в том, что некоторые люди выполняли определенные поручения, не зная для чего", - сказал Сторожук.

При этом он призвал людей, которые стали свидетелями перевозки "Бука", предоставить следствию соответствующую информацию. "У меня уверенность, что такие люди найдутся и предоставят информацию", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Сторожук напомнил, что есть двое подозреваемых. "На сегодняшний день нас очень интересует идентификация так называемого Андрея Ивановича с позывным "Орион" и Николая Федоровича с позывным "Дельфин", - сказал он.

Было продемонстрировано фрагмент разговора двух человек, на которой в обоих слышать русское произношение.

Сторожук пообещал также защиту свидетелям и их семьям.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в попытках нарушить ход расследования катастрофы малайзийского лайнера рейса МН17 над Донбассом и призвал своих членов содействовать расследованию.

Как сообщалось, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Татьяна Кусок, УП

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