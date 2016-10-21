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ЕС обвинил РФ в попытке помешать расследованию катастрофы MH17

Пятница, 21 октября 2016, 06:11
ЕС обвинил РФ в попытке помешать расследованию катастрофы MH17

Евросоюз обвинил Россию в попытках нарушить ход расследования катастрофы малайзийского лайнера рейса МН17 над Донбассом и призвал своих членов содействовать расследованию.

Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Россия продолжает подрывную деятельность - от нарушений воздушного пространства ЕС, кампаний дезинформации и кибератак, вмешательства в политические процессы в ЕС и стран за его пределами, применения гибридных средств на Балканах до вмешательства в ход расследования катастрофы самолета рейса МН-17", - сказал Туск.

Он также отметил: "Лидеры (28 стран ЕС) выразили полную поддержку усилий правительства Нидерландов в продолжающемся расследовании (катастрофы)".

"Все страны, которые имеют возможность помочь расследованию и судебному преследованию виновных, должны сделать это", - подчеркнул он.

Туск особо выделил историю с расследованием этой авиакатастрофы среди примеров "попыток России ослабить ЕС".

Как сообщалось, 21 октября Европарламент рассмотрит проект резолюции о противодействии пропаганде со стороны России.

В качестве примеров информационной войны, которую Россия ведет против Запада, в документе приводятся, в частности, российская кибератака на Эстонию, кампании по дезинформации после гибели самолета польского президента под Смоленском и после крушения рейса MH17 на Донбассе, а также после аннексии Крыма Россией и в связи с миграционным кризисом в Европе.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Темы: MH17РосcияЕСпропагандаДонбасс
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