Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине

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Среда, 14 декабря 2016, 16:58

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что проведение выборов на оккупированном Донбассе возможно до восстановления Украиной контроля над границей с Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове в среду, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это может быть, если будут условия для свободного волеизъявления людей на Донбассе", – сказал он.

Он отметил, что в соответствии с формулой, предложенной министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, предусматривается порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов в этих районах, затем проводятся сами выборы, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

"Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (о специальном статусе этих районов – ред.) не вступят в силу", – сказал Райхель.

Он также отметил, что в настоящий момент в ходе минских переговоров не достигнута окончательная договоренность о порядке выполнения пунктов Минских соглашений.

По словам посла, Украина и Россия придерживаются противоположных позиций. Говоря же о позиции Германии, Райхель сказал: "Немецкая позиция – мы настаиваем на том, чтобы Минские соглашения были имплементированы".

Темы: виборы АТО Донбасс Германия
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Комментарии — 2
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IP: 176.36.153.---Олександр Металлич14.12.2016 17:34
Семен Буденный:
Так бюргеры ж бабло теряют...
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IP: 62.80.174.---Семен Буденный14.12.2016 17:18
Наверное г-н Посол забыл, что как только будет восстановлен суверенитет Украины в Луганской и Донецкой областях, там возобновятся действие ВСЕХ Законов Украины, в том числе и избирательный. Поэтому ВР ничего принимать нового не надо. Там будет действовать Конституция Украины и граждане Украины, проживающие в этих областях выберут других граждан Украины в центральные и местные органы власти. Зачем так переживать за принятие новых Законов чужой страны?
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