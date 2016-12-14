Безъязыкова, подозреваемого в шпионаже, арестовали до февраля

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Среда, 14 декабря 2016, 23:38

Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 8 февраля 2017 года.

Об этом сообщает корреспондент Украинских новостей с места события.

Данное решение вынесла судья Валентина Малиновская.

"Суд пришел к выводу, что Безъязыков может быть причастен к данному преступлению... существуют риски, что Безъязыков может оказать влияние на следствие. Применить меру пресечения к Безъязыкову в виде содержания под стражей", - сказала она.

Малиновская сообщила, что не видит оснований для применения другой меры пресечения.

При этом адвокат Олег Вересеенко заявил, что защита намерена обжаловать данное решение суда.

Как известно, сотрудники Службы безопасности Украины задержали полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, освобожденного в июле из плена боевиков, по подозрению в шпионской деятельности.

Темы: Вооруженные силы суд
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