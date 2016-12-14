Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Без'язикова, підозрюваного в шпигунстві, заарештували до лютого

Середа, 14 грудня 2016, 22:38

Шевченківський райсуд Києва заарештував підозрюваного в шпигунстві полковника Збройних сил Івана Без'язикова до 8 лютого 2017 року.

Про це повідомляє кореспондент Українських новин з місця події.

Таке рішення винесла суддя Валентина Малиновська.

"Суд прийшов до висновку, що Без'язиков може бути причетний до цього злочину... існують ризики, що Без'язиков може вплинути на слідство. Застосувати запобіжний захід до Без'язикова у вигляді утримання під вартою", - сказала вона.

Малиновська повідомила, що не бачить підстав для застосування іншого запобіжного заходу.

При цьому адвокат Олег Вересеєнко заявив, що захист має намір оскаржити таке рішення суду.

Як відомо, співробітники Служби безпеки України затримали полковника Збройних сил Івана Без'язикова, звільненого в липні з полону бойовиків, за підозрою в шпигунській діяльності.

"Українська правда" в Threads

Теми: Збройні силисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Збройні сили
На Таврійському напрямку є успіхи: захисники йдуть вперед, знищили більше 3 рот росіян
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: