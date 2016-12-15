Троян не считает, что Крищенко должен уйти в отставку

Председатель Нацполиции Вадим Троян не считает, что начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко должен уйти в отставку из-за стрельбы в селе Княжичи, в которой погибли 5 силовиков.



Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы журналистов.



"А почему должна быть отставка Крищенко? Давайте дождемся результатов расследования. Я не считаю, что Крищенко прямо причастен к тому, что случилось", - сказал Троян.



Как известно 7 декабря Троян сообщил, что решение о привлечении спецназа КОРД к спецоперации в Княжичах принимал Крищенко.



Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в Княжичах.



В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей. Расследование перестрелки проводит прокуратура.



В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.



В Нацполиции заявляют, что сотрудники полиции не причастны к крышеванию преступников, которые грабили дома в Княжичах.



Украинская правда