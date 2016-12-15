Троян не считает, что Крищенко должен уйти в отставку

28 просмотров
1
Четверг, 15 декабря 2016, 12:15

Председатель Нацполиции Вадим Троян не считает, что начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко должен уйти в отставку из-за стрельбы в селе Княжичи, в которой погибли 5 силовиков.

Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

"А почему должна быть отставка Крищенко? Давайте дождемся результатов расследования. Я не считаю, что Крищенко прямо причастен к тому, что случилось", - сказал Троян.

Как известно 7 декабря Троян сообщил, что решение о привлечении спецназа КОРД к спецоперации в Княжичах принимал Крищенко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в Княжичах.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей. Расследование перестрелки проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

В Нацполиции заявляют, что сотрудники полиции не причастны к крышеванию преступников, которые грабили дома в Княжичах.

Украинская правда

Темы: полиция Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аваков подписал соглашение о сотрудничестве с Европолом 15 декабря 2016, 02:55
Виновнику аварии с фотографом Левиным не ограничивали свободу. полиция ошиблась 13 декабря 2016, 15:59
Спецоперация в Затоке: Злоумышленникам инкриминируют преступления по 5 статьям 11 декабря 2016, 18:36
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.44.172.---elvtes15.12.2016 12:38
Має піти як Крищенко, так і сам Троян, а також Аваков, так вчиняють у всіх демократичних та цивілізованих країнах, де відповідальність за напрямок бере міністр, керівник структури та безпосередні виконавці. Але хіба у нас демократична та цивілізована країна чи відповідальні керманичі у владі?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Европарламент проголосовал за механизм, который откроет путь к безвизу
Охендовский пришел на допрос в НАБУ
СБУ: О визите Савченко не знали, в Минске она говорила не только о заложниках
НАБУ вызывает Жванию на допрос и думает, как поговорить с Онищенко
Все новости
BeVerySpecial

Совладелица бара "Буду позже" Валерия Нойман – о своем деле, алкоголе и тату

От создателей

Украинский бренд, который шьет одежду для фитнеса