Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Троян не считает, что Крищенко должен идти в отставку из-за Княжичей

Четверг, 15 декабря 2016, 11:15

Председатель Нацполиции Вадим Троян не считает, что начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко должен уйти в отставку из-за стрельбы в селе Княжичи, в которой погибли 5 силовиков.

Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

"А почему должна быть отставка Крищенко? Давайте дождемся результатов расследования. Я не считаю, что Крищенко прямо причастен к тому, что случилось", - сказал Троян.

Как известно 7 декабря Троян сообщил, что решение о привлечении спецназа КОРД к спецоперации в Княжичах принимал Крищенко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в Княжичах.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей. Расследование перестрелки проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

В Нацполиции заявляют, что сотрудники полиции не причастны к крышеванию преступников, которые грабили дома в Княжичах.

Украинская правда

Темы: полицияГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: