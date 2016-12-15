Киев передает 15 человек из списка ОРДЛО, чтобы разблокировать обмен

Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на брифинге в четверг.

Геращенко отметила, что накануне Россия безосновательно заблокировала скайп-конференцию гуманитарной подгруппы ТКГ по обмену заложниками.



Представители РФ заявили, что не согласны с видеоформатом, так как считают, его "недостаточно безопасным".



"Мы передали предложение передать 228 граждан, которых разыскивали и спрашивали ОРДЛО до новогодних праздников, чтобы освободить наших граждан. И мы до сих пор не получили официального ответа. Для того, чтобы простимулировать и разблокировать процесс обмена заложниками, тщательно проанализировав список из 228 человек, Украина передает 15 человек из этого списка. Среди них есть тяжелобольные люди, пожилые люди, 6 женщин", – сказала Геращенко.



По ее словам, эти люди будут помилованы указом президента.



Геращенко заверила, что на этих людях "нет крови".

Она обратилась к российской стороне с призывом обменять украинских заложников до Нового года.



"В списке заложников украинских есть ребята, у которых дома по два-три маленьких ребенка. Их ждут дома. Они по два года не видели детей. Проявите гуманизм. Немедленно разблокируйте процесс освобождения заложников", - сказала Геращенко.



Валентина Романенко, УП