Киев передает 15 человек из списка ОРДЛО, чтобы разблокировать обмен
Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.
Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на брифинге в четверг.
Геращенко отметила, что накануне Россия безосновательно заблокировала скайп-конференцию гуманитарной подгруппы ТКГ по обмену заложниками.
Представители РФ заявили, что не согласны с видеоформатом, так как считают, его "недостаточно безопасным".
"Мы передали предложение передать 228 граждан, которых разыскивали и спрашивали ОРДЛО до новогодних праздников, чтобы освободить наших граждан. И мы до сих пор не получили официального ответа. Для того, чтобы простимулировать и разблокировать процесс обмена заложниками, тщательно проанализировав список из 228 человек, Украина передает 15 человек из этого списка. Среди них есть тяжелобольные люди, пожилые люди, 6 женщин", – сказала Геращенко.
По ее словам, эти люди будут помилованы указом президента.
Геращенко заверила, что на этих людях "нет крови".
Она обратилась к российской стороне с призывом обменять украинских заложников до Нового года.
"В списке заложников украинских есть ребята, у которых дома по два-три маленьких ребенка. Их ждут дома. Они по два года не видели детей. Проявите гуманизм. Немедленно разблокируйте процесс освобождения заложников", - сказала Геращенко.
Валентина Романенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.