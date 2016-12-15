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Київ передає 15 людей зі списку ОРДЛО, щоб розблокувати обмін

Четвер, 15 грудня 2016, 12:22

Україна передає 15 осіб зі списку ОРДЛО на звільнення в якості доброї волі, щоб розблокувати процес обміну заручників.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на брифінгу в четвер.

Геращенко зазначила, що напередодні Росія безпідставно заблокувала скайп-конференцію гуманітарної підгрупи ТКГ з обміну заручниками.

Представники РФ заявили, що не згодні з відеоформатом, тому що вважають, його "недостатньо безпечний".

"Ми передали пропозицію передати 228 громадян, що іх розшукували і запитували ОРДЛО до новорічних свят, аби звільнити наших громадян. І ми й досі не отримали офіційної відповіді. Для того, щоб простимулювати і розблокувати процес обміну заручниками, ретельно проаналізувавши список із 228 осіб, Україна передає 15 осіб із цього списку. Серед них є важкохворі люди, літні люди, 6 жінок", – сказала Геращенко.

За її словами, ці люди будуть помилувані указом президента.

Геращенко запевнила, що на цих людях "немає крові".

Вона звернулася до російської сторони із закликом обміняти українських заручників до Нового року.

"В списку заручників українських є хлопці, в яких удома по двоє-троє маленьких дітей. Їх чекають удома. Вони по два роки не бачили дітей . Проявіть гуманізм. Негайно розблокуйте процес звільнення заручників", – сказала Геращенко.

Валентина Романенко, УП

Теми: заручникиДонбас
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