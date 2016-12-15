Суд дал разрешение на задержание Януковича – Луценко

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Четверг, 15 декабря 2016, 16:07

14 декабря Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и доставки его в суд.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, таким образом суд удовлетворил ходатайство военного прокурора Кривенко о разрешение на задержание Януковича "с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Как известно, 9 декабря адвокат Януковича Виталий Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время его объявления было допущено нарушение норм законодательства.

Также он опубликовал документы, согласно которым Янукович имеет временное убежище в Ростове-на-Дону до 26 октября 2017 года.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что Янукович все же имеет статус подозреваемого.

Олег Шанковский, УП

Темы: Янукович Луценко суд
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Комментарии — 3
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IP: 82.145.220.---Неравнодушный Не Пересичный15.12.2016 21:58
Цирк уехал (да никуда он не уезжал), клоуны остались, более того-умножились. Ну как можно выписать "филькину грамоту" на арест человека находящегося в другой стране? Ведь под боком полно ворья при власти. Но этих мы игнорим, а тех достать не можем, но делаем вид грозных и страшных потуг. А результат то в ноль. И вот теперь вопрос- работа правоохранительных органов неэффективна, более того, ее просто нет. Так зачем я и мы все вместе должны платить им зарплату? Ведь толку от них никакого. Потому просто распускаем их и не платим налоги на их содержание. Рабочих мест на стройках хватит всем, вот с зарплатой там будут проблемы и уголовные дела не сфальцифицируеш. ГАИ убрали, может так же сделать с МВД и полицией.- взамен отряды народных патрулей. И каждые полгода контролирующие их и переизбираемые контрольные органы. Дабы не спелись в преступную связку. И все равно мы ничего не изменим. Нужно минимум 200 лет. Вор должен сидеть в тюрьме, а не рассказывать байки по телеку.
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IP: 93.74.55.---ЦЮК15.12.2016 17:08
Посміховисько над правосуддям і осіб що його здійснюють. Майже три роки знадобилось Генеральній прокуратурі і судовій системі в цілому щоб отримати дозвіл на затримання Януковича!!! Якщо так буде розслідуватись справа, то ще через три роки прокуратура отримає дозвіл на арешт екс-президента.
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk15.12.2016 16:22
Суд дав дозвіл не поливати яблуні на Марсі.
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