Суд дал разрешение на задержание Януковича – Луценко

14 декабря Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и доставки его в суд.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, таким образом суд удовлетворил ходатайство военного прокурора Кривенко о разрешение на задержание Януковича "с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Как известно, 9 декабря адвокат Януковича Виталий Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время его объявления было допущено нарушение норм законодательства.

Также он опубликовал документы, согласно которым Янукович имеет временное убежище в Ростове-на-Дону до 26 октября 2017 года.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что Янукович все же имеет статус подозреваемого.

Олег Шанковский, УП