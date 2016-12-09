Янукович имеет временное убежище в Ростове до октября 2017 года

Россия продолжила экс-президенту Украины Виктору Януковичу временное убежище на своей территории до 26 октября 2017 года.

Об этом говорится в документах, опубликованных в сети адвокатом Януковича Виталием Сердюком.

Местом временной регистрации Януковича указан Советский район Ростова-на-Дону.

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Эти документы Сердюк направил Генпрокуратуре вместе с уведомлением о возврате подозрения, которое генпрокурор озвучил Януковичу во время заседания Святошинского райсуда Киева 28 ноября.

Адвокат считает, что подозрение было объявлено незаконно.

Как известно, ранее следствие неоднократно заявляло, что Россия не предоставляет никаких сведений о статусе Януковича.

Олег Шанковский, УП