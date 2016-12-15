Суд дал разрешение на задержание Януковича – Луценко
14 декабря Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и доставки его в суд.
Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, таким образом суд удовлетворил ходатайство военного прокурора Кривенко о разрешение на задержание Януковича "с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".
Как известно, 9 декабря адвокат Януковича Виталий Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время его объявления было допущено нарушение норм законодательства.
Также он опубликовал документы, согласно которым Янукович имеет временное убежище в Ростове-на-Дону до 26 октября 2017 года.
В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что Янукович все же имеет статус подозреваемого.
Олег Шанковский, УП