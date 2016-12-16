Порошенко надеется на продолжение санкций США против России

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Пятница, 16 декабря 2016, 02:51

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей. Байден поздравил гуманитарные инициативы главы государства для освобождения украинских заложников из плена российских боевиков", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ход украинских реформ и вопросы сотрудничества Украины с МВФ.

В ходе беседы с Байденом Порошенко выразил надежду на продолжение санкционной политики США против России, в том числе с учетом совершенных преступлений в Алеппо.

Как сообщалось, 15 декабря лидеры стран ЕС приняли решение продлить еще на шесть месяцев экономические санкции против России.

Темы: Порошенко США Росcия санкции Сирия
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