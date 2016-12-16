Порошенко сподівається на продовження санкцій США проти Росії

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Джозефом Байденом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінських домовленостей. Байден привітав гуманітарні ініціативи глави держави задля звільнення українських заручників з полону російських бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили хід українських реформ і питання співпраці України з МВФ.

В ході розмови з Байденом Порошенко висловив сподівання на продовження санкційної політики США проти Росії, в тому числі з урахуванням вчинених злочинів у Алеппо.

Водночас, як повідомляє прес-служба Білого дому, Байден також провів розмову прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Вони погодилися, що санкції щодо Росії мають зберігатися, доки Росія не виконає повністю своїх зобов’язань за мінськими домовленостями.

В ході розмови Байден також наголосив на критичній важливості для України продовжувати боротьбу з корупцією і висловив рішучу підтримку роботі Національного антикорупційного бюро і Національного банку України.

Як повідомлялося, 15 грудня лідери країн ЄС ухвалили рішення продовжити ще на шість місяців економічні санкції проти Росії.