АТО: 39 обстрелов, большинство из них - на Мариупольском направлении

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Пятница, 16 декабря 2016, 07:39

За прошедшие сутки оккупанты значительно увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ, сосредоточив огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Талаковке и Широкиному. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Богдановкк, Гнутовому, Павлополю, Водяному, Широкиному, Марьинке, Новотроицкому, Талаковке, Старогнатовке. Из вооружения БМП стреляли по Водяному, а по Новотроицкому и Гнутовому огонь вели снайперы.

На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское и Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения обстреляли Станицу Луганскую, Богуславское, Катериновку, Айдар и Новозвановку. По Новоалександровке неоднократно огонь вел БТР.

В общем з прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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