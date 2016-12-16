В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получил 1 военный.



Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один воин не погиб, 1 боец получил ранения в результате провокации боевиков возле Старого Айдара", - сказал полковник.



По словам Лысенко, количество вооруженных провокаций врага снова увеличилось.



Валентина Романенко, УП