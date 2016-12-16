В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки

00
0
Пятница, 16 декабря 2016, 12:45

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получил 1 военный.

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один воин не погиб, 1 боец получил ранения в результате провокации боевиков возле Старого Айдара", - сказал полковник.

По словам Лысенко, количество вооруженных провокаций врага снова увеличилось.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кистион: Мы получаем уголь с оккупированных территорий 16 декабря 2016, 09:04
АТО: 39 обстрелов, большинство из них - на Мариупольском направлении 16 декабря 2016, 07:39
Силы АТО не понесли потерь за сутки, но погиб гражданский – штаб 15 декабря 2016, 12:49
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Половина украинцев считают россиян братским народом
Коломойский согласился отдать "ПриватБанк" - источник
Претендент на ГБР запутался и собственных ответах об имуществе и стаже
"Батькивщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата
Все новости
Google-2016

Похудеть, правильно целоваться, оформить субсидию, скачать покемон го... Что украинцы искали в интернете

Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева