Представитель МИД РФ предложила Обаме извиниться перед Януковичем

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Пятница, 16 декабря 2016, 13:21

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Барака Обамы о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран.

Соответствующий комментарий она разместила в Facebook в пятницу.

Она процитировала слова 44-го президента США из интервью радио NPR.

"Я считаю, что мы несомненно должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры", – сказал Обама.

"Может, он и перед Януковичем извинится заодно?", – пишет Захарова.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

По некоторым данным разведки Путин лично участвовал в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Обама пообещал ответные меры против России за кибератаки.

Как сообщалось, в третью годовщину начала Евромайдана в Украине россиянам показали фильм Оливера Стоуна "Украина в огне", в котором утверждается, что Майдан организовало Центральное разведывательное управление США.

Украинская правда

Темы: Росcия США Янукович
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