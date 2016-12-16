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Обама пообещал ответные меры против России за кибератаки

Пятница, 16 декабря 2016, 05:19

Вашингтон должен предпринять определенные меры в отношении России в связи с кибератаками во время президентской кампании в США.

Об этом президент США Барак Обама заявил в интервью американскому вещателю NPR, пишет DW.com.

Президент США заявил, что Вашингтон примет меры в связи с хакерскими атаками там и тогда, когда сочтет нужным. При этом Обама упомянул, что общался по этому поводу напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что нет никаких сомнений, что когда какое-либо из иностранных правительств пытается воздействовать на чистоту наших выборов, мы должны принять меры, и мы это сделаем", - заявил Обама.

По его словам, некоторые из возможных мер будут обнародованы, а некоторые нет.

Ранее представители разведки США заявили, что Путин лично участвовал в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Темы: СШАОбамаРосcияхакерыПутин
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