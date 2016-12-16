В аннексированном Крыму ФСБ избила и вывезла из дома украинца

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ прямо с работы увезли украинца Игоря Мовенко и забрали изъяли его рабочий компьютер.



Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группе, со ссылкой на слова жены Валентины Мовенко.



"Через несколько часов, около 12 дня силовики привезли Игоря к нам домой, в наручниках. Дверь открыли ключом, который отобрали у Игоря, хотя я была дома. К этому времени я уже знала, что Игоря забрали в ФСБ, так как мне об этом по телефону рассказали его сотрудники. Зачитали нам постановление суда на проведение обыска, но на руки копию мне не дали", - сказала она.



Мовенко сообщила, что ей запрещали общаться с человеком, но муж успел сказать ей, что его избили, угрожали поместить в СИЗО, если он не признается в экстремизме.



Она сообщила, что в ходе обыска изъяли ноутбук, жесткие диски домашнего компьютера, симкарты и упаковку от стартового пакета. Также забрали мобильный телефон. Обыск проводили 7 человек. Во время обыска в квартире присутствовали двое понятых. Сотрудники ФСБ проводили видеосъемку в квартире Мовенко.



"Их очень заинтересовали украинские флаги, которые у нас есть в квартире, — рассказала Валентина. "Сотрудники ФСБ сказали мне, что Игоря увозят в севастопольское ФСБ ("УФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополю", – ред.), и если он сам не признает свою вину, то суд изберет меру пресечения – содержание под стражей. А если признается, то будет подписка о невыезде или домашний арест", - рассказала Мовенко.



Как пишет группа 7 сентября Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме символику батальона "Азов". Нападающий на Мовенко назвался сотрудником полиции.



Дело за избиение украинца тогда не открыли.



Вместо этого в Гагаринском районном суде Севастополь 22 сентября состоялось судебное заседание, на котором избитого Мовенко оштрафовали на 2000 рублей "за распространение нацистской символики".



Крымчанин пытался заставить сотрудников полиции возбудить дело по факту его избиения. Он писал официальные письма в "Следственный комитет", "прокуратуру" и "полицию" Севастополя. Однако дело так и не возбудили.