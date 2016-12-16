В анексованому Криму ФСБ побила і вивезла з дому українця

В анексованому Криму співробітники ФСБ прямо з роботи вивезли українця Ігоря Мовенко і вилучили його робочий комп'ютер.

Про це йдеться у повідомленні Кримської правозахисній групі, з посиланням на слова дружини Валентини Мовенко.

"Через кілька годин, близько 12 дня силовики привезли Ігоря до нас додому, в наручниках. Двері відкрили ключем, який відібрали у Ігоря, хоча я була вдома. До цього часу я вже знала, що Ігоря забрали в ФСБ, так як мені про це по телефону розповіли його співробітники. Зачитали нам постанову суду на проведення обшуку, але на руки копію мені не дали", - сказала вона.



Мовенко повідомила, що їй забороняли спілкуватися з чоловіком, але чоловік встиг сказати їй, що його побили, погрожували помістити в СІЗО, якщо він не зізнається в екстремізмі.



Вона повідомила, що в ході обшуку вилучили ноутбук, жорсткі диски домашнього комп'ютера, сімкарти і упаковку від стартового пакета. Також забрали мобільний телефон. Обшук проводили 7 осіб. Під час обшуку в квартирі були присутні двоє понятих. Співробітники ФСБ проводили відеозйомку в квартирі Мовенко.

"Їх дуже зацікавили українські прапори, які у нас є в квартирі. Співробітники ФСБ сказали мені, що Ігоря відвозять в севастопольське ФСБ ("УФСБ РФ по республіці Крим та м Севастополю", - ред.), і якщо він сам не визнає свою провину, то суд обере запобіжний захід - утримання під вартою. А якщо визнається, то буде підписка про невиїзд або домашній арешт", - розповіла Мовенко.



Як пише група, 7 вересня Мовенко побили в Севастополі за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону "Азов". Нападник на Мовенко назвався співробітником поліції.

Справу за побиття українця тоді не відкрили.

Замість цього в Гагарінському районному суді Севастополя 22 вересня відбулося судове засідання, на якому побитого Мовенко оштрафували на 2000 рублів "за поширення нацистської символіки".



Кримчанин намагався змусити співробітників поліції порушити справу за фактом його побиття. Він писав офіційні листи в "Слідчий комітет", "прокуратуру" та "поліцію" Севастополя. Однак справа так і не порушили.